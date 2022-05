Russische voetbalclubs vechten schorsing aan bij sporttribunaal

Premium Voetbal

’Essentieel dat Schreuder dezelfde mogelijkheden én rugdekking krijgt als Ten Hag’

Geen seconde hoeft Henk ten Cate erover na te denken of Alfred Schreuder (49) een goede trainer voor Ajax is. „Absoluut!”, zegt de Amsterdammer, die in het seizoen 2006/’07 zelf aan het roer stond bij Ajax en Schreuder tussen 2000 en 2003 als aanvoerder onder zijn hoede had bij NAC Breda. „Alfred ko...