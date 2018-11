Van Bommel heeft nergens spijt van

Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (na strafschoppen) en de dramatische eliminatie in de KNVB-beker rest voor het elftal van trainer Mark van Bommel binnen de eigen landsgrenzen alleen nog de tot dusver uitstekend verlopen race om het kampioenschap. Zeker als daar ook nog Europese uitschakeling bijkomt voor de winterstop.

PSV kan zich bij het eventueel mislopen van de landstitel na dit seizoen dus niet meer verschuilen achter een gewonnen ’troostprijs’ in de vorm van de JC Schaal of beker. Op de vraag of dat extra druk legt op de competitie houdt Van Bommel zich op de vlakte. „Wij willen elke wedstrijd winnen. In de competitie hebben we tien keer gewonnen, maar nu verliezen we een keer. Daar moet je dan als een kerel mee omgaan. En niet opeens andere dingen gaan doen, zoals dat ook geldt na een zege. We gaan gewoon op dezelfde manier door.”