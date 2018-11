Kamp-Verstappen wacht af: ’We zijn zeer enthousiast’

Met het aanbod van Formula One Management (FOM) voor het Circuit van Zandvoort is een enorme stap gezet, maar tegelijkertijd is er nog enorm veel werk aan de winkel. Ondertussen kan ook Max Verstappen haast niet wachten om in 2020 voor eigen publiek voor de eerste plaats te vechten.

Want vooropgesteld, dankzij de mondiale populariteit van Verstappen stellen zowel Zandvoort als het TT-circuit van Assen alles in het werk om de koningsklasse van de autosport naar Nederland te halen. De onthulling in deze krant dat Circuit Zandvoort inmiddels per brief op de hoogte is gesteld dat er met hen wordt gewerkt aan een deal vanaf 2020, is het gesprek van de dag in sportminnend Nederland.

Dat de hoofdpersoon zelf – Verstappen – vanaf volgend jaar of het jaar erna hoopt te kunnen vechten om de wereldtitel, maakt de drang naar de terugkeer van de Dutch GP alleen maar groter. Namens het management van Verstappen laat Raymond Vermeulen weten: „We zijn zeer enthousiast. We zijn ook zeer benieuwd naar de volgende stap, want dit valt of staat natuurlijk met de complete invulling van het plaatje. Overigens weten wij niet meer dan wat we er vandaag (gisteren, red.) over konden lezen.”

De brief van FOM aan Circuit Zandvoort wil niet automatisch zeggen dat Assen volledig buitenspel staat. Het wordt voor Zandvoort een race tegen de klok om het circuit tijdig Formule 1-proof te krijgen en de vereiste tientallen miljoenen euro’s binnen te hengelen. Alleen dan komt het hele circus na een afwezigheid van 35 jaar immers naar de badplaats. Kortom, Zandvoort heeft een geweldige voorzet gekregen, maar moet die op wat voor manier dan ook nog wel binnenkoppen.

