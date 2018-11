Kjeld Nuis, de man van twee gezichten

Kjeld Nuis Ⓒ Vincent Jannink

Op zijn bovenarm liet hij zijn olympische zegetocht in winters Pyeongchang in drie tatoeages vereeuwigen. Opdat hij het nooit zal vergeten: een olijftak ten teken van de dubbele overwinning, een witte tijger als herinnering aan de mascotte van de Winterspelen en een mandala in blauw, zwart, rood, geel en groen, de kleuren van de olympische ringen. Het staat symbool voor de ommekeer in het leven die schaatser Kjeld Nuis doormaakte. Hoe hij zich staande houdt in een wereld die om hem heen compleet is veranderd? Simpel. Door zichzelf te blijven.