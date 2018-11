Nuis: ’Mezelf geen moment afgevraagd of het verstandig was...’

Een gulle lach. „De kwajongen in mij moet er af en toe even uit. Op zulke momenten is er echt niets in mij dat zegt: dat gaan we dus mooi effe niet doen.” Het begon met een geintje van ploeggenoot Douwe de Vries. Of Nuis het aandurfde om ergens in de buurt van Hamar van een klif af het water in te springen, een meter of vijftien de diepte in. Jazeker wel. Voor hij het wist zat hij in de auto. „Geloof me, ik heb me geen moment afgevraagd of dat nou wel verstandig was.”

Uit de band springen

Het werd een onvergetelijke adrenalinekick die – uiteraard – werd vereeuwigd op sociale media. „Effe uit de band springen, dat heb ik nu eenmaal nodig. Op een trainingskamp is het twee weken lang slapen, eten, schaatsen en af en toe een bakkie koffie doen. Dan wil je wel een verzetje. Even die hartslag op 180 en springen.”

Angst kende hij niet. Alhoewel. „Weet je wat pas echt eng was? Die berg op klimmen. Dat je naar beneden kijkt en denkt: als ik langs deze kant terug wil, flikker ik gewoon op die rotsen. Dat is zó vreselijk, dan pis je bijna in je broek van ellende.” Gelukzalige glimlach. „Als je boven staat en naar het water beneden je kijkt, word je bijna misselijk. Maar als je dan springt... Die vrijheid. Pure euforie. Helemaal gaaf.”

