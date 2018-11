Woedende N’tab haalt keihard uit naar Thialf-starter

Mede door een valse start greep de geboren Amsterdammer naast een startbewijs voor de eerste wereldbekers op zijn favoriete afstand: de 500 meter. En dat na het debacle van vorig seizoen, waarin hij zich nota bene door twee valse starts tijdens het olympisch kwalificatietoernooi niet plaatste voor de Winterspelen van Pyeongchang. „Ik ben hier wel een beetje klaar mee”, baalde N’tab, die met een zesde plek (35,28) net buiten de boot viel. „Het kan niet zo zijn dat een starter indirect mijn race verpest. We stonden bijna een seconde langer stil dan normaal. Je kunt veel dingen trainen, maar dit gaat twee stappen te ver.”

Uit ritme

De ongelukkige sprinter nam het in een onderlinge confrontatie op tegen Hein Otterspeer, die ook buiten de top-5 eindigde (35,42). Het duurde even voordat Otterspeer in startpositie stond, waardoor de Vries langer wachtte met aftellen en N’tab naar eigen zeggen uit zijn ritme werd gehaald. Na de eerste valse start wachtte N’tab uit voorzorg juist iets langer. Daardoor verloor hij uiteindelijk tijd op de eerste meters, waar doorgaans zijn kracht ligt. Het werd hem fataal.

„Het is geen sterk verhaal als ik dit nu ga vertellen, want ik heb me niet geplaatst”, vervolgde N’tab. „Als ik als vierde was geëindigd, had ik hetzelfde gezegd en was er met een andere bril naar me gekeken. Op deze manier wil ik niet starten. Dat heb ik ook tegen de starter gezegd toen ik verhaal haalde bij hem. Hij gaf me gelijk. Komt door je tegenstander, zei hij. Die was aan het kloten voordat hij stilstond. Maar daar koop ik weinig voor. Dan had hij resoluter moeten optreden.”

Probleem tackelen

N’tab blijft even stil, lijkt op zoek naar de juiste woorden. „We willen de beste rijders naar de internationale wedstrijden sturen, maar dan moeten we zo’n probleem echt tackelen en consequent zijn. Ik moet zelf gewoon een goede race rijden, laat dat duidelijk zijn. Maar in de topsport balanceer je op een heel dun draadje en zeker op deze afstand wordt op een paar honderdsten het verschil gemaakt. Dan moet je dit soort scenario’s kunnen uitsluiten.”