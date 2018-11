Buijs: ’Opmerkelijke voorbereiding hielp FC Groningen...’

„We hebben drieënhalf uur in de bus gezeten”, vertelde de coach bij Fox Sports over de trip van de Groningers naar Rotterdam, die door het fileleed op de Nederlandse snelwegen aardig in de war geschopt werd. „Door de files konden we nooit meer op tijd op de plek komen waar we eigenlijk zouden gaan eten, dus zijn we er maar ergens anders afgegaan en hebben we daar bij een restaurant gevraagd of ze iets voor ons konden opwarmen”, lachte de opgeluchte Buijs, die met zijn ploeg de tweede overwinning van het seizoen noteerde.

„Misschien moeten we zo’n voorbereiding vaker doen, maar het kan ook zijn dat de kwaliteiten van een aantal spelers de doorslag hebben gegeven”, zei Buijs, die Mateo Cassierra zijn eerste competitiedoelpunt voor de Trots van het Noorden zag maken. „Daar was ik al een tijdje op zoek naar”, lachte de van Ajax gehuurde Colombiaan zijn tanden bloot. Met een bekeken schot over doelman Sonny Stevens tilde de spits kort na rust de stand naar 1-3.

FC Groningen nam twee keer een voorsprong van twee treffers, maar zag die door eerst Ryan Koolwijk en vervolgens Luigi Bruins verkleind tot één. De vierde Groningse goal van Jannik Pohl gooide het duel een kwartier voor tijd echter definitief in het slot. „Zij maken wel twee keer een aansluitingstreffer, maar ik had nooit het gevoel dat we het zouden weggeven”, zei Mimoun Mahi, de maker van de 0-1.

Goed gevoel

„Omdat wij in de eerste helft in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer scoren, voetbalden we de hele wedstrijd met een goed gevoel. Daarom had ik alle vertrouwen in een goed resultaat”, aldus de Marokkaan, die door de winst met zijn ploeg de laatste plaats voorlopig over deed aan NAC Breda.

