F1 in Zandvoort: Welk konijn tovert prins uit hoge hoed?

Het gaat om een verbintenis van ten minste vijf en maximaal tien jaar. Het is nog niet duidelijk of bij een negatief antwoord dan hetzelfde voorstel richting het TT-circuit in Assen wordt gedaan.

Wel duidelijk is dat bij de keuze voor nieuwe Europese landen/circuits voor de racekalender 2020 het historisch aspect een voorname rol speelt. Het idee van de Formule 1-leiding om het jaarlijkse programma met stratencircuits uit te breiden geldt alleen voor kandidaten buiten Europa, zoals Vietnam. Zandvoort wordt dus beloond voor het feit dat het in 1952 als één van acht circuits betrokken was bij de start van het eerste officiële WK Formule 1. Vandaar ook het verzoek van Formule 1 om zo min mogelijk aan de lay-out van het circuit te veranderen.

Tussen straten- en authentiek circuit

In de rapportage is aangegeven dat het mooie van Zandvoort is dat het eigenlijk tussen een straten- en authentiek circuit inzit. De tussen de 8 en 10 miljoen euro aan verbouwingen en aanpassingen betreffen dan ook het verbreden van onder meer de start/finish, pit lane, enkele bochten, open ruimte achter de paddock en het aanbrengen van speciale units voor sponsors, vips en media.

Met de fee van circa 20 miljoen euro die aan Formule 1 betaald moet worden, schommelen de totale kosten voor een jaarlijkse Grand Prix daarom tussen de 30 en 40 miljoen euro. De financiering daarvan is een flinke horde die genomen moet worden.

Dunne spoeling

In het beste geval zou de Grote Prijs van Nederland in drie dagen circa 250.000 bezoekers kunnen trekken (vrijdag 50.000, zaterdag 80.000 en zondag 120.000). Goed voor mogelijk zo’n 20 miljoen euro. De hamvraag wordt daarom hoe het resterende gat van 10 tot 20 miljoen wordt afgedekt. Onder meer door sponsoring, maar verder wordt de spoeling dun. Met de troef in handen dat het vorig jaar verrichte haalbaarheidsonderzoek rept over een economische spin-off van minimaal 80 miljoen euro, is het daarom afwachten welk konijn circuiteigenaar prins Bernhard van Oranje straks uit de hoge hoed gaat toveren.