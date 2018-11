Gridstraf Marquez, Zarco op pole

De Repsol Honda-coureur had Suzuki-coureur Andrea Iannone in zijn snelle ronde gehinderd. Aangezien het zijn tweede overtreding van het seizoen betrof, werd hij bestraft. De kwalificatie ging pas na een onderbreking van anderhalf uur van start, omdat tropische buien het circuit onbegaanbaar hadden gemaakt. Op de listige piste wisten de Yamaha-rijders Johann Zarco en Valentino Rossi zich ook op de eerste startrij te nestelen. Door de penalty van Marquez is Zarco naar de pole gepromoveerd. Rossi’s teamgenoot en grandprixwinnaar van vorige week Maverick Viñales stelde teleur met een elfde tijd.

Aangepast tijdschema

Om de regen te ontlopen, is het tijdschema voor de racedag aangepast. De MotoGP-race begint daardoor zondagochtend om 06.00 uur Nederlandse tijd. De Moto3- en Moto2-wedstrijd starten nog eerder, om 03.00 uur en 04.20 uur Nederlandse tijd.

Ducati-coureur Jorge Lorenzo heeft de Maleisische Grand Prix aan zich voorbij laten gaan. Hij trok zich vanochtend terug omdat hij nog niet genoeg hersteld bleek van zijn polsoperatie. De vijfvoudig wereldkampioen probeerde het wel in de vrijdagtrainingen, maar zijn langzame rondetijden gaven al aan dat het voor Lorenzo een moeizame rentree zou worden. Hij mist daardoor zijn vierde race op rij.

Ducati’s testcoureur Michele Pirro verving hem. De Italiaan werd echter vierde in Q1, waarin Alvaro Bautista en Aleix Espargaro als enige twee naar Q2 doorgingen. Aprilia-rijder Espargaro crashte vervolgens in Q2 in dezelfde bocht 4 als Marquez. Hij eindigde als laatste en twaalfde in de finale kwalificatie. In de andere klassen starten de Spanjaarden Jorge Martin (Moto3) en Alex Marquez (Moto2) vanaf de pole.

Uitslag MotoGP-kwalificatie: 1. Marquez (Spa) Honda, 2. Zarco (Fra) Yamaha op 0,548, 3. Rossi (Ita) Yamaha, 4. Iannone (Ita) Suzuki, 5. Dovizioso (Ita) Ducati, 6. Miller (Aus) Ducati, 7. Petrucci (Ita) Ducati, 8. Rins (Spa) Suzuki, 9. Bautista (Spa) Ducati, 10. Pedrosa (Spa) Honda, 11. Viñales (Spa) Yamaha, 12. A. Espargaró (Spa) Aprilia.