FIFA weerspreekt beschuldigingen aan adres Infantino

„Geen van de gepubliceerde verhalen bevat iets dat lijkt alsof er een wet, regel of voorschrift is geschonden”, luidt de verklaring. Zo reageert de voetbalbond op onder meer de beschuldiging dat Infantino topclubs Paris Saint-Germain en Manchester City had geholpen met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP). Dat zou blijken uit uit documenten van Football Leaks, gedeeld met internationale media.

Volgens de verklaring heeft de FIFA enkele honderden vragen van de media beantwoord, maar hebben „enkele media die antwoorden genegeerd en feiten en de waarheid verdraaid in een gerichte poging om de leiding bij de FIFA en voorzitter Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura in het bijzonder, te ondermijnen.” Op de specifieke beschuldigingen gaat de voetbalbond niet in.

Infantino liet zelf weten dat hij al bij zijn aantreden tegenstand had verwacht bij het doorvoeren van hervormingen. „Dat is waarom ik ben gekozen en ik heb maar één focus, het verbeteren en ontwikkelen van voetbal, wereldwijd. Ik ben nog meer gedreven en vastbesloten dan voorheen om die taak te vervullen.”

Volgens de documenten van Football Leaks gaf Infantino in 2014, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was, fiat aan de twee steenrijke clubs om honderden miljoenen euro’s te blijven ontvangen via zwaar overgewaardeerde sponsorcontracten met bevriende partijen en hoefden die inkomsten niet openbaar te worden gemaakt. Dit gaat tegen het principe van het FFP in.