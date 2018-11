’Sarcastische’ Lyon-trainer zet streep onder vete met Depay

Depay was verbolgen over zijn reservebeurten en wissels bij de Franse subtopper en vroeg om meer respect terwijl Genesio die vraag van de Oranje-speler ten overstaan van de spelersgroep belachelijk maakte met een cynische toespraak vol complimenten voor Depay.

Zelf heeft Depay zich na zijn verbale uitval niets meer laten horen, maar Genesio kwam gisteren, naar eigen zeggen, voor het laatst terug op het voorval. „Ten eerste vind ik het jammer dat alles is uitgelekt, maar zulke dingen gebeuren in een seizoen. Er komt geen sanctie, voor mij en iedereen is het klaar. De boodschap is aangekomen bij Depay.”

Volgens Genesio hebben hij en Depay een goede relatie. „Daar zitten pittige, maar correcte discussies bij. Hij zat niet op de bank om hem te prikkelen, maar vanwege zijn reactie naar zijn ploeggenoten.”

Genesio doelde op de woede-uitbarsting van Depay nadat zijn collega’s een 3-2 voorsprong verspeelden tegen Hoffenheim nadat de Nederlander naar de kant was gehaald. Na zijn reservebeurt tegen Angers richtte Depay zijn pijlen op Genesio, maar niet nadat hij als invaller bij 0-0 werd gebracht en de 2-0 scoorde. „Hij was wat teleurgesteld, maar liet het wel zien op het veld. Vastberadenheid kenmerkte zijn invalbeurt. Soms moet je spelers wat liefde geven, maar je moet ze ook kunnen vertellen wat niet goed is.”

Overigens laat Depay als invaller vaak zien het verschil te kunnen maken voor Olympique Lyon. Genesio: „Dat is opvallend, maar toch is hij geen supersub. Memphis is een van onze beste spelers, iemand die als basisspeler ook vaak het verschil heeft gemaakt.”

Tegen Bordeaux rekent Genesio op zijn Nederlandse international.