Heemskerk klopt Sjöström en pakt goud op 200 meter vrij

De 31-jarige zwemster versloeg rivale Sarah Sjöström met een tijd van 1.52,22. De Zweedse moest 0,13 seconde toegeven. Sjöström herstelde zich even later echter op de 50 meter vlinderslag. In 25,03 bleef ze haar andere Nederlandse concurrente - Ranomi Kromowidjojo - één honderdste van een seconde voor.

Toussaint

Kira Toussaint slaagde er niet in om na de zege op de 50 meter rugslag van vrijdag ook de 100 meter rugslag op haar naam te schrijven. Ze tikte 0,05 seconde later aan dan de Australische Minna Atherton, die won in 56,49. De Hongaarse Katinka Hosszú was één honderdste van een seconde sneller dan Toussaint, die als derde finishte.

Arno Kamminga kwam op de 50 meter schoolslag niet verder dan de achtste plaats De Nederlander moest ruim een seconde toegeven op de winnende tijd van de Rus Kirill Prigoda (26,02).