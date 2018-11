UCI boos op Wiggins

Wiggins - eenmaal winnaar van de Franse grote ronde (2012) - noemde Armstrong in zijn nieuwe boek Icons een ’inspiratiebron’. Iets waar Lappartient niet blij mee is. „Dat is onaanvaardbaar.”

Armstrong, de zevenvoudige Tourwinnaar die dopinggebruik bekende en sinds enkele jaren dus meer gehaat dan geliefd is supporteren, dat kan niet volgens de UCI-baas. „Het is raar. Hij is voor zijn leven geschorst wegens valsspelen. Dat is onacceptabel.”

Hypocriet

Hij vervolgt: „Maar ja, Wiggins is Wigggins. Hij zegt wel vaker rare dingen.” De Britse ex-renner zegt wel duidelijk in zijn boek dat hij het niet eens was met het dopinggebruik van de Texaan. „Ik sta totaal niet achter wat Lance inzake dopinggebruik heeft gedaan.”

Maar The Boss niet noemen in zijn boek, vond ’Wiggo’ hypocriet. „Maar gekeken naar de insteek die ik heb gekozen, moest ik het wel over hem hebben. Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn, maar ik kan niet veranderen hoe hij mij beïnvloed heeft en hoe ik over hem denk. Volgens mij is daar trouwens niets mis mee.”