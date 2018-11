Goud voor Noord-Koreaanse turner Ri Se Gwang

De olympisch kampioen van Rio 2016 liet bij beide sprongen een score van 14,933 noteren. Dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel.

De Rus Artur Dalalojan, eerder al goed voor goud in de allroundfinale en op vloer, pakte nu het zilver met een score van 14,883. Het brons ging naar de Japanner Kenzo Shirai. De titelverdediger kwam uit op een gemiddelde van 14,675 over twee sprongen.

De Chinees Zou Jingyuan was weer eens een klasse apart op het toestel brug. De titelverdediger kwam in Doha tot een ongelooflijke score van 16,433 na een oefening met een moeilijkheidsgraad (D-score) van 7,0 en een waardering voor de uitvoering (de E-score) van 9,433. Niemand kwam ook maar enigszins in de buurt. De Oekraïner Oleg Vernjajev (15,591) pakte het zilver. Dalalojan voegde nog maar eens een medaille toe aan zijn verzameling met het brons: 15,366