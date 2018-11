Atlético blijft bij Leganés op 1-1 steken

De ploeg van coach Diego Simeone blijft door het gelijkspel steken op twintig punten in La Liga. Bij winst had Atlético in ieder geval voor even de koppositie overgenomen van FC Barcelona. De Catalanen komen later zaterdag nog in actie bij Rayo Vallecano.

De Madrilenen, met oud-PSV'er Santiago Arias in de basis, hadden moeite om het doel te vinden in de voorstad van Madrid. Op de vrije trap van Griezmann halverwege de tweede helft had doelman Iván Cuella echter geen antwoord. Kort daarop redde hij wel fraai op een afstandsschot van de Fransman.

Leganés kwam echter terug met een late aanval. Rodrigo Tarin leek voor de thuisploeg te scoren. Zijn schot stuitte echter op de lat, maar ploeggenoot Guido Carrillo gaf de bal alsnog het laatste zetje.