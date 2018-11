Geen medaille Wevers in finale balk

Het zag er goed uit voor de olympisch kampioene nadat veel van haar concurrentes fouten hadden gemaakt. Maar ook Wevers stapte na een combinatie van een losse radslag naar een flikflak voortijdig van de balk. Haar score van 12,666 betekende de zevende plaats.

Het goud was voor de achttienjarige Chinese Liu Tingting, die als slotturnster tot een score van 14,533 kwam, waarmee ze veruit de beste was. Het was haar eerste individuele WK-medaille na het brons met het team in de landenfinale. Het zilver ging verrassend naar de pas zestienjarige Canadese Anne-Marie Padurariu met een score van 14,100. De Amerikaanse Simone Biles kwam met tal van haperingen tot een score van 13,600: brons.

Wevers had geen pasklare verklaring voor haar misser. „Deze fout heb ik in een wedstrijd nog nooit gemaakt. In een training misschien een maand of vier voor het laatst. Ik weet echt niet hoe het kwam, maar ik zat er zo naast”, vertelde ze in de catacomben van de Aspire Dome, net als vrijdag weer goed volgelopen.

De drie turnsters die voor Wevers waren geëindigd in de kwalificaties, kwamen geen van allen ook maar in de buurt van hun vorige score. Biles niet, haar landgenote Kara Eaker stapte meteen na haar opsprong weer van de balk en ook de Chinese Zhang Jin ging er twee keer vanaf. Wevers was enigszins op de hoogte. „Je krijgt het wel een beetje mee.” Pas nadat Zhang als derde turnster in actie was gekomen, betrad Wevers de arena om vervolgens ook Eaker te zien falen. „Maar ik kan dat goed naast me neerleggen. Ik was goed voorbereid, scherp, maar maak gewoon een fout. Ik kan hier niet veel mee.”