Letitia de Jong snelste op 500 m in Thialf

De schaatsster van team IKO eindigde in een tijd van 38,48 seconden. Jutta Leerdam reed de tweede tijd (38,51), gevolgd door Femke Beuling (38,68).

Met de top drie plaatsten ook Janine Smit (38,82) en Esmé Stollenga (38,89) zich voor de komende drie wereldbekers in dit kalenderjaar. Dione Voskamp greep als nummer zes net naast een startbewijs (38,95).

Ireen Wüst meldde zich al voor de 500 meter. De vijfvoudig olympisch kampioene wil later op zaterdag vlammen op de 3000 meter.

Carlijn Achtereekte, olympisch kampioen op de 3 kilometer, komt in Heerenveen helemaal niet meer in actie. De blikvanger van Team Jumbo heeft al enige tijd last van haar buik. Vrijdag kwam ze op de 1500 meter niet verder dan de twintigste plaats. Daarna besefte Achtereekte dat ze het kwalificatietoernooi in Thialf voor gezien moest houden. Ze hoopt eind december bij de NK afstanden in Heerenveen weer topfit aan de start te verschijnen.