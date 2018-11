ManUnited in blessuretijd langs Bournemouth

De thuisploeg begon aanvallend en zag dat beloond worden door Callum Wilson. Die tikte een voorzet van Junior Stanislas achter doelman David De Gea. United, waar coach José Mourinho spits Romelu Lukaku buiten de selectie had gelaten, kwam nog voor rust op gelijke hoogte via Anthony Martial. De Fransman schoot binnen op aangeven van Alexis Sánchez.

In de tweede helft werd United steeds sterker, nadat De Gea nog redding had gebracht op een schot van David Brooks. Rashford werd in blessuretijd vlak voor het doel aangespeeld. Hij controleerde de bal in twee instanties en schoot onhoudbaar raak.