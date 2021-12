Ajax loot Benfica in achtste finales Champions League

Bij de eerste poging, maandag rond het middaguur, werd Manchester United aanvankelijk aan Villarreal gekoppeld, wat volgens de regels niet mocht omdat deze clubs elkaar in de groepsfase al troffen.

Vervolgens verzuimde de UEFA om het balletje met de naam van Manchester United in de juiste koker te stoppen toen er een tegenstander voor Atletico Madrid werd geloot. Bayern München kwam als tegenstander van Atletico uit de koker. Manchester United werd uiteindelijk gekoppeld aan Paris Saint-Germain, wat een duel had opgeleverd tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

De UEFA spreekt „van een fout als gevolg van een technisch probleem met de software van een externe dienstverlener.” Daardoor zouden de dienstdoende officials de verkeerde informatie hebben gekregen. Ajax werd gekoppeld aan de Italiaanse kampioen Internazionale, maar ook dat geldt nu niet meer. De UEFA besloot de hele loting ongeldig te verklaren en opnieuw te gaan loten. Dat leverde voor Ajax dus uiteindelijk een treffen met Benfica op.

Ajax speelt in februari eerst uit, waarna het in maart in eigen huis kwalificatie voor de kwartfinales veilig moet stellen. Drie jaar geleden, in het goede Champions League-seizoen 2018/2019, zat de ploeg van trainer Erik ten Hag in de groep bij Benfica. Thuis won Ajax met 1-0, uit werd het 1-1.

Loting achtste finales Champions League

Atletico Madrid - Manchester United

Benfica - Ajax

Chelsea - OSC Lille

Internazionale - Liverpool

Paris Saint-Germain - Real Madrid

RB Salzburg - Bayern München

Sporting Portugal - Manchester City

Villarreal - Juventus