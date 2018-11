Luiten handhaaft zich in subtop Antalya

Hij handhaafde zich op de golfbaan van Antalya met een degelijke ronde van 69 slagen, 2 onder par, op de gedeelde achttiende plaats. Zijn totaalscore bedraagt 205 slagen (-8). De Rotterdammer noteerde vijf birdies, maar tekende ook voor drie bogeys.

De Chinees Li Haotong is de nieuwe leider. Hij rukte op naar de koppositie dankzij een zeer lage score van 63 slagen (-8) en staat op 196 slagen (-17). De Chinees is drie slagen los van de eerste twee achtervolgers, de Fransman Alexander Levy en de Engelsman Justin Rose.

Luiten speelt in Turkije pas zijn tweede toernooi na een langdurige polsblessure. Hij begon in het toernooi uit de lucratieve Rolex Series wat onwennig met een rondje 70, daarna volgde een keurige 66 in de tweede ronde.

„Ik had geen lekkere start in ronde drie met op hole drie en acht een bogey. Op de tweede negen holes sloeg ik mijn ballen beter”, schrijft Luiten op zijn website. „Ik sloot af met een bogey op de achttiende, dan loop je helaas zuur van de baan af terwijl ik eigenlijk goed heb staan terugvechten op de ’back nine’.”