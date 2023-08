Wesley Sneijder biedt excuses aan bij F-Side: ’Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub’

Een paar jaar geleden doken er op social media filmpjes op, waarin duidelijk werd dat Sneijder zijn hart voor FC Utrecht klopt. „Utrecht is mijn stad”, zo zei hij onder meer in een fragment, nadat de F-side de oud-international tot „persona non grata boven de N201” verklaarde. Dit gebeurde nadat Sneijder zijn eigen afscheidswedstrijd organiseerde bij FC Utrecht, terwijl hij nooit voor de club uit zijn geboortestad speelde.

Volgens Sneijder is er inmiddels een goed gesprek geweest tussen hem en de harde kern. „Ik heb met de F-Side gesproken, over mij”, zo schrijft hij op Instagram. „Ik heb mijn excuses gemaakt voor wat ik in het verleden gedaan heb. Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub, Ajax is familie. Voor mij geldt ook: eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

De F-Side schrijft op zijn website over het gesprek. „We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan. Voor vele Ajacieden is Wesley een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen. Voor ons is de kou uit de lucht. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af.”

Overigens is er nog altijd geen akkoord tussen Sneijder en de Amsterdamse club.