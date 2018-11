Verrassing in Thialf: ‘Nooit buiten Europa geweest’

De Groningse reed tot dit weekeinde nooit sneller dan 39.32, maar kwam nu met een tijd van 38,89 op de proppen. Goed voor het vijfde en laatste startbewijs.

Stollenga kampte de laatste jaren met vervelende rugproblemen. Om die te verhinderen werden bij een operatie vier schroeven geplaatst. Twee van die schroeven braken bij een val tijdens een training af, waarna ze opnieuw lang uit de roulatie lag.

„In totaal ben ik drie keer geopereerd. Het voelt nu als een droom en een waas. Door alle blessures geniet ik extra van mijn plaatsing, maar ik wil vooral richting de toekomst kijken.”

Europa

Stollenga mag nu sowieso deelnemen aan de twee World Cups in Japan later deze maand en die in december in Polen. Ze kijkt er nu al naar uit. „Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.”

Anice Das

Anice Das liep plaatsing juist mis. Ze was met een tijd van 39.05 ruim een halve seconde langzamer dan winnares De Jong. De 32-jarige sprintster was in Pyeongchang nog de enige Nederlandse deelneemster op de 500 meter.

Das koos er na de Olympische Spelen voor om haar eigen weg te gaan en wordt nu via de digitale weg getraind door Jeremy Wotherspoon, coach van de Noorse ploeg. Ook zocht ze lang naar een geldschieter. Uiteindelijk vond ze die in Estea. „Ik was de enige OS-rijder die niet werd gesteund door de KNSB. Ik moest overal zelf achteraan. Daar klaag ik niet over, ik ben blij dat ik nu wordt gesponsord door Estea, maar dat ik me nu niet kwalificeer helpt niet bij mijn zoektocht naar een extra sponsor.”