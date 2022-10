Oranje begint EK-kwalificatie met loodzwaar uitduel

Het Nederlands elftal werd zondag bij de loting in Frankfurt ingedeeld in groep B. Als finalist in de Nations League behoorde Oranje tot de tien landen die als eerste werden verdeeld over de tien poules. Vanuit pot 2 kwam Frankrijk als tegenstander van Oranje uit de balletjes. De overige landen in groep B zijn Ierland, Griekenland en Gibraltar.

Nummers 1 en 2 naar EK

De nummers 1 en 2 van iedere poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Oranje heeft in juni volgend jaar geen kwalificatiewedstrijden op het programma staan, maar speelt dan de finaleronde van de Nations League. In eigen land strijdt het Nederlands elftal met Kroatië, Spanje en Italië om de eindzege in de derde editie van het landentoernooi.

De ploeg van Koeman vervolgt de kwalificatie in september met een thuiswedstrijd tegen Griekenland (7 september) en een uitwedstrijd tegen Ierland (10 september), zo staat in het speelschema dat de Europese voetbalbond UEFA maandag publiceerde. De thuiswedstrijd tegen Frankrijk is op vrijdag 13 oktober, drie dagen daarna speelt Oranje in en tegen Griekenland. De nationale ploeg sluit de kwalificatiereeks in november 2023 af met een thuiswedstrijd tegen de Ieren (18 november) en het bezoek aan Gibraltar (21 november).

Laatste twee duels

Oranje trof Frankrijk voor het laatst in 2018, tijdens de eerste periode van Koeman als bondscoach. In de Nations League verloor het Nederlands elftal toen met 2-1 in het Stade de France, maar in De Kuip zegevierde de ploeg van Koeman met 2-0.