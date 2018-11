Vijf keer Lotto-Jumbo op 1500 meter

De 22-jarige schaatser van Team Jumbo schreef ook de 1500 meter op zijn naam. De wereldkampioen allround zegevierde in een tijd van 1.44,42. Dat was opnieuw een persoonlijk record voor hem.

Roest was sneller dat Kjeld Nuis, de regerend olympisch en wereldkampioen. Zijn ploeggenoot reed met 1.44,51 de tweede tijd. Nuis had bij het ingaan van de laatste ronde nog een voorsprong van ruim 1 seconde op de tijd van Roest, maar had het moeilijk in de slotfase.

Roest maakte op vrijdag ook al veel indruk met een baanrecord op de 5000 meter (6.08,98). Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op deze afstand, moest in een onderling duel met zijn excellerende ploeggenoot diep buigen (6.17,09).

Kramer reed op de 1500 meter de vijfde tijd (1.47,34). Dat was net voldoende voor een startbewijs voor de komende drie wereldbekers in dit kalenderjaar. Ook Douwe de Vries (1.46,06) en Thomas Krol (1.46,39) veroverden wereldbekertickets. Daarmee kwamen alle startbewijzen op de 1500 meter bij Team Jumbo terecht. Nummer zes Marcel Bosker (1.47,45) greep mis, maar verzekerde zich vrijdag al wel van deelname aan de 5000 meter in het wereldbekercircuit.

Koen Verweij, Nederlands kampioen en nationaal recordhouder op de 1500 meter, bekeek de races in Thialf vanaf de tribune. Hij komt dit seizoen niet in actie. Verweij kreeg de financiering niet rond voor een campagne met een nieuwe ploeg.