Video - Emotioneel eerbetoon bij wedstrijd Leicester

De spelers van Leicester droegen in de warming-up een T-shirt met daarop de afbeelding van Srivaddhanaprabha, met de tekst ’The Boss’ erboven. De spelers liepen eerst in de shirts een rondje in het stadion, om de supporters te bedanken voor de steun. Daar konden de voetballers van Leicester al met moeite hun tranen bedwingen.

De spelers van Leicester eren hun overleden eigenaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij de minuut stilte voor de wedstrijd stonden alle medewerkers van de club rond de middencirkel. Spelers en staf konden ook hier nauwelijks hun emoties de baas tijdens de indrukwekkende zestig seconden stilte.

De zestigjarige Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion ophaalde, na een duel met West Ham United neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

Ⓒ REUTERS