Golfer Huizing mist directe promotie

De 28-jarige prof eindigde weliswaar als derde in het slottoernooi van de Challenge Tour in het emiraat Ras Al Khaimah, maar dat was één positie te laag voor een klassering in de top vijftien van de jaarranking. Huizing beëindigde het seizoen als twintigste.

De Soestenaar speelde een prima toernooi in Ras Al Khaimah en met nog twee holes te gaan in de vierde en laatste ronde lonkte de tweede plaats. Maar met een double-bogey op de zeventiende hole vergooide hij de kans op een startbewijs in de toernooien van een niveau hoger op de Europese Tour.

Huizing speelde in 2014 een seizoen op de Europese Tour, maar wist zijn tourkaart niet te behouden aan het einde van dat jaar. Een speelkaart voor de tour kan Huizing volgende week nog bemachtigen in de finale van de qualifying school.