Mourinho boos op 'afschuwelijk' ManUnited

De Portugese trainer had zich enorm gestoord aan het optreden van zijn ploeg. „We speelden in defensief opzicht afschuwelijk slecht in de eerste helft”, aldus Mourinho. „Slechter kon het niet. Deze mentaliteit bezorgt me nog meer grijze haren.”

Ondanks een enorm overwicht van Bournemouth haalde ManUnited de rust met een stand van 1-1. „We hadden wel met 5-2 of 6-2 achter kunnen staan”, mopperde Mourinho. „We verdedigden heel slecht. Ik heb het dan niet alleen over onze verdedigers, maar als team. We waren overal op voorbereid, maar begonnen toch heel slecht aan de wedstrijd. Het zorgde voor instabiliteit van de ploeg. Ik was heel, heel boos in de rust.”

In de tweede helft, met een dubbele wissel, was de ploeg van Mourinho een stuk beter. „De tweede helft was het tegenovergestelde van de eerste, met veel kansen voor ons. We hadden de wedstrijd al voor de 92e minuut moeten beslissen.”