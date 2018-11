Inter simpel naar zevende zege op rij

Ook met een flink aantal vaste krachten op de bank was de ploeg van trainer Luciano Spalletti veel te sterk voor Genoa: 5-0. Inter, met verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd in de ploeg, staat op de tweede plaats in de Italiaanse competitie met 25 punten uit elf wedstrijden.

Drie dagen voor de krachtmeting met FC Barcelona in de Champions League hield Spalletti onder anderen topschutter Mauro Icardi, Miranda, Radja Nainggolan en Sime Vrsaljko op de bank. Roberto Gagliardini, een van de spelers die daardoor een kans kreeg, maakte twee doelpunten voor Inter. De andere treffers kwamen van Matteo Politano, João Mário en invaller Nainggolan.

Inter en Barcelona domineren in de Champions League de groep waarin ook PSV zit.