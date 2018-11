Zonderland magistraal naar goud op WK

De 32-jarige Fries deed de oefening die hij vooraf wilde doen met twee combinaties van vluchtelementen en kwam tot een score van 15,100. Dat was ruim hoger dan de 14,400 in de kwalificaties toen hij nog drie turners beter zag presteren.

De Japanner Kohei Uchimura pakte het zilver: 14,800. Het brons ging naar de Amerikaan Samuel Mikulak 14,533.

Zonderland werd op de Spelen van Londen 2012 olympisch kampioen aan de rekstok. Daarvoor was hij twee keer tweede geweest op een WK. Na Londen volgden wereldtitels in Antwerpen (2013) en Nanning (2014). Na jaren van sukkelen met blessures pakte hij vorig jaar bij de WK in Montreal alweer zilver. In Doha was hij na vier jaar weer de beste rekturner van de wereld.

