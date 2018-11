Nieuwe dreun voor Bayern München

Serge Gnabry leek er in de 80e minuut voor te zorgen dat de ploeg van basisspeler Arjen Robben de drie punten in München hield, maar een minuut voor tijd zorgde Lucas Höler voor de gelijkmaker: 1-1.

Het was de zoveelste tegenvaller voor Bayern München. De ploeg van Niko Kovac werd de afgelopen zes jaar onbedreigd kampioen, maar morste dit seizoen al tien punten.

Arjen Robben wint met Bayern München. Ⓒ REUTERS

Robben werd in de 63e minuut al gewisseld. De 34-jarige Nederlander werd vervangen door Franck Ribery. In de Champions League neemt Bayern het in de groep van Ajax woensdag op tegen AEK Athene.

Koploper Borussia Dortmund boekte een magere zege. Dankzij een doelpunt van Marco Reus werd het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst verslagen: 0-1.

Dortmund heeft na tien speelronden vier punten meer dan Bayern. Volgende week staan de twee ploegen tegenover elkaar in het Ruhrgebied.

Wout Weghorst baalt. Ⓒ AFP