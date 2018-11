Nuis: ’Roest rijdt als een koning’

In Thialf, tijdens de tweede dag van het World Cup-kwalificatietoernooi, moest de schaatskoning van Pyeongchang zijn teamgenoot voor zich dulden op de 1500 meter.

„Dat Patrick hier wint vind ik niet gek”, blikte Nuis direct na afloop terug. „Die gozer rijdt gewoon als een koning. Ik weet niet of je hem begin dit jaar hebt gezien op de Spelen. Daar pakte hij al zilver en bovendien werd hij wereldkampioen allround. Hij is geen talent meer. Ik sta hier totaal niet van te kijken.”

Toch deed het Nuis een beetje pijn dat hij genoegen moest nemen met een tweede plek. „Dit is toch een tikkie. Hoe goed Roest ook rijdt, ik had gewoon willen winnen. Ik was net ook behoorlijk boos. Nu ben ik wel weer blij. Ik heb me geplaatst, daar gaat het om.”

Nuis had ook wel een logische verklaring voor het feit dat hij nog niet top was. „Dit was mijn eerste 1500 meter van het seizoen. Voor een sprinter doe ik tijdens de zomer best veel duurtrainingen. Richting de winter rijd ik daarom alleen 500 en 1000 meters, om mijn snelheid weer wat op te pakken. Bovendien moet ik echt bijkomen van een 1500 meter. Ik kan amper lopen als ik dan van de baan kom, terwijl Patrick met twee vingers in de neus nog een tien kilometer rijdt. Voor mij is het die laatste meters echt overleven, terwijl Patrick nog echt aan het schaatsen is. Maar gedurende het seizoen groei ik wel weer naar die 1500 meter toe.”