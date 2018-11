Roest beduusd door eigen optreden

Maar dat hij bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf zowel op de 5000 meter als op de 1500 meter zou zegevieren met een fraai persoonlijk record kwam voor de 22-jarige wereldkampioen allround ook als een grote verrassing. Zijn illustere ploeggenoten Sven Kramer (op de 5000 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter) moesten hun meerdere erkennen in de ontketende Roest.

,,Een tijd van 1.44,42 op de 1500 meter had ik zeker niet verwacht'', bekende hij bij de NOS. ,,Met zo'n tijd heb je dan natuurlijk ook meteen kans om iemand als Kjeld Nuis te verslaan, te meer omdat het zijn eerste 1500 meter van het seizoen was. Vorig jaar was hij de beste, ik ga natuurlijk proberen om daar nu verandering in te brengen.''

Roest vond zijn race op de 5000 meter (baanrecord met 6.08,98) nog wel wat beter. ,,Niettemin heb ik het gevoel dat mijn niveau nu al hoger is dan vorig seizoen. Hopelijk kan ik nog wat meer groeien. Niets is onmogelijk, misschien zit er zelfs wel een wereldrecord in.''