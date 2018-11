Zonderland: ’Deze is voor Bert’

Maar toen Epke Zonderland zaterdag in de catacomben van de Aspire Dome met een gouden medaille om de nek terugblikte op de rekfinale van de wereldkampioenschappen turnen in Doha, wist hij het zeker. ,,Dit is het allemaal waard geweest.‘’

Zonderland (32) turnde in Qatar een oefening die zijn weerga niet kende. Als geen ander verstaat hij de kunst om spektakel met precisie te combineren. Eindelijk ook verscheen hij weer eens volledig gezond aan de start. Het resultaat was het eerste WK-goud sinds Nanning 2014.

Een jaar geleden had hij die hoofdprijs al voor het grijpen. In Montréal ging hij in de finale echter de mist in bij een van zijn vier vluchtelementen. Hij zwaaide aan een arm, werd gekscherend omgedoopt tot Epke Zonderhand, en moest genoegen nemen met het zilver.

Zonderland is dolgelukkig. Ⓒ Screenshot

Ditmaal stond er geen maat op de Vliegende Dokter. Al de hele week voelde hij zich in absolute topvorm. Hij was zo zeker van zijn zaak, dat het hem zelfs beangstigde. ,,Als je weet dat het de kans zo groot is dat het allemaal lukt, moet je ook nog eens je zenuwen in bedwang houden. Te zelfverzekerd beginnen is ook niet goed.’’

Zonderland was een klasse apart. De moeilijkheid van zijn oefening werd door de juryleden van wereldbond FIG gewaardeerd met een 6.800. Voor zijn uitvoering, inclusief twee maal twee vluchtelementen, kreeg hij 8.300. Op basis van die D-score greep hij de wereldtitel. De Japanner Kohei Uchimura (14.800) en de Amerikaan Sasmuel Mikulak (14.533) hadden het nakijken.

Met een glimlach die op zijn gezicht gebeiteld stond, keek hij in de catacomben terug op zijn finale. Hij deed in de Aspire Dome van Qatar wat hij moest doen en zei wat hij moest zeggen. ,,Deze gouden medaille is voor Bert.’’