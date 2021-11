De cijfers van de succesvolle WK-kwalificatiereeks van Oranje: hoofdrol Memphis Depay

Oranje speelde in totaal tien kwalificatiewedstrijden, en won er daarvan zeven. Twee duels eindigden in een gelijkspel, terwijl de ploeg één keer onderuit ging. Dat was het eerste duel in de kwalificatiereeks, eind maart op bezoek bij Turkije. Onder (toen nog) Frank de Boer kwam Oranje na een 3-0 achterstand terug tot 3-2, maar kreeg het in de slotfase in plaats van de gehoopte gelijkmaker de 4-2 om de oren.

Valse start

Nederland behaalde 23 punten, scoorde 33 keer en kreeg acht tegentreffers. Vier daarvan, de helft dus, incasseerde de ploeg dus al tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd. Daarna slaagde alleen Montenegro erin om meer dan één keer te scoren in een wedstrijd tegen Oranje. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in Podgorica, waar Nederland een zeker lijkend WK-startbewijs door de vingers liet glippen.

Vier spelers kwamen tijdens alle WK-kwalificatieduels in actie. Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Davy Klaassen en Memphis Depay speelden alle tien de interlands op weg naar het WK in Qatar. Van Gaal en De Boer gebruikten gezamenlijk 34 spelers in de kwalificatiecampagne.

Memphis Depay nam de meeste doelpunten voor zijn rekening, de aanvaller van Barcelona schoot liefst twaalf keer raak en gaf ook nog eens drie assists. Achter hem staan ook Davy Klaassen (4), Luuk de Jong en Donyell Malen (beiden 3), Steven Berghuis en Georginio Wijnaldum (2) en Donny van de Beek, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Guus Til (allen 1 goal) op de topscorerslijst van deze WK-kwalificatiecampagne.