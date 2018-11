De Jong ook op 3000 meter de beste

Na haar verrassende machtsgreep op de 1500 meter schreef de Friezin ook de 3000 meter op haar naam. De nummer drie van de Winterspelen begin dit jaar in Zuid-Korea zegevierde in een tijd van 4.01,78. Melissa Wijfje reed de tweede tijd (4.03,18) en Esmee Visser (olympisch kampioene op de 5000 meter) kwam op de derde plek uit (4.04,10).

Ireen Wüst, die bij Pyeongchang 2018 als tweede eindigde op de 3000 meter, moest genoegen nemen met de vierde plaats (4.04,13). Reina Anema reed de vijfde tijd (4.04,35) en pakte daarmee het laatste wereldbekerticket. Irene Schouten haalde het als nummer zes (4.08,06) niet.

Joy Beune verspeelde haar kansen op een startbewijs in de achtste rit tegen Wijfje. De wereldkampioene bij de junioren ging al vroeg in haar race onderuit en staakte daarna de strijd. Het negentienjarige talent van Team Jumbo was vrijdag op de 1500 meter wel succesvol (derde).

Grote afwezige in Thialf op de 3000 meter was Carlijn Achtereekte. De olympisch kampioene op deze afstand trok zich vrijdag na de 1500 meter (twintigste) terug wegens aanhoudende buikklachten. De komende weken zal de rijdster van Team Jumbo medische onderzoeken ondergaan. Bij de NK afstanden eind december in Thialf wil ze topfit haar rentree op het hoogste niveau maken.