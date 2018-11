Leicester wint emotioneel duel bij Cardiff

Sommige spelers hielden het niet droog tijdens het eerbetoon voor aanvang van het duel met Cardiff City. De aangedane ploeg van trainer Claude Puel won met 1-0, dankzij een treffer van Demarai Gray.

De zestigjarige miljardair Vichai kwam vorige week zaterdag om het leven toen de helikopter, die hem bij stadion van Leicester ophaalde na het duel met West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

Er was een minuut stilte in het stadion van Cardiff, foto's van de verongelukten werden getoond op een groot beeldscherm en er waren spandoeken op de tribunes ter ere van de populaire Vichai, wiens stoffelijk overschot in Bangkok wordt begraven. De selectie van Leicester vliegt na de wedstrijd naar Thailand om de uitvaart bij te wonen.

Gray beloonde de noeste arbeid van 'The Foxes' in de 55e minuut. De spelers van Leicester bejubelden de goal uitbundig, samen met de meegereisde fans. Alle vingers wezen omhoog naar de hemel.