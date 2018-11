Real boekt meteen zege onder Solari

De ploeg won in het eigen stadion Santiago Bernabéu met 2-0 van Real Valladolid.

Het duurde lang voor de thuisploeg doordrukte. De doelpunten vielen pas diep in de tweede helft. Eerst was er een eigen doelpunt van Kiko, via wiens lichaam een voorzet van invaller Vinícius Júnior in het doel belandde. Daarna benutte Sergio Ramos een strafschop.

Bij Real zat opnieuw Santiago Solari op de bank. De Argentijn is voorlopig doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer na het ontslag van Julen Lopetegui. Het leek er niet op dat hij de Madrileense sterren bijzonder inspireerde, want Real werkte zich moeizaam door de wedstrijd. De fans van de Europees kampioen zijn inmiddels ook kritisch. Zo floten ze de tegenvallende Gareth Bale uit toen de Welshman werd gewisseld.

De overwinning kwam wel als geroepen. Het was de eerste zege van Real in de competitie sinds 22 september, toen tegen Espanyol (1-0). Uit de vijf wedstrijden daarna haalde Real maar één punt.

Real Valladolid had gemakkelijk op voorsprong kunnen komen. Voordat Kiko ongelukkig de bal in eigen doel werkte, waren de bezoekers dicht bij een goal. Harde schoten van Rubén Alcaraz en Toni Villa troffen de lat.

Real klom van de tiende naar de zesde plaats, vier punten minder dan koploper FC Barcelona dat zaterdagavond nog aantreedt tegen Rayo Vallecano.