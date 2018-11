Drama bij Belgische rally: navigator overlijdt bij crash

Eén van de bolides raakte van de weg en botste hard tegen een elektriciteitspaal. De navigator van het voertuig overleefde de crash niet.

Tijdens de zesde klassementsrit in Ben-Ahin raakte Steve Matterne rond 15.00 uur met zijn Skoda Fabia R5 van de weg en belandde twee meter lager in volle vaart aan de kant van navigator Rik Vanlessen tegen een elektriciteitspaal. De 52-jarige Vanlessen overleefde de zware crash niet. Hij werd een tijdlang gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar, meldt de wedstrijdleiding in een persbericht. „Wij bieden onze deelneming aan bij familie en naasten.” Het is het eerste dodelijke ongeluk in het BK rally sinds de rally van Bocholt in 2012.