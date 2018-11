Zonderland gelooft in tweede olympisch goud

„Er is werkelijk niets misgegaan”, zei de in het voorjaar afgestudeerde arts, die drie weken geleden ook nog vader werd van zoon Bert. „Er niets zo mooi als wereldkampioen zijn”, ging het over het sportieve deel van zijn leven. „Ik heb heus wel getwijfeld, toen het minder ging, of ik dit niveau nog wel kon halen. Maar bij de EK in Glasgow (zilver) voelde het al goed en nu heb ik het idee dat ik nog kan groeien richting Spelen van Tokio.”

Het vaderschap, een hoogtepunt van een andere orde wellicht, had hem niet verwachte energie bezorgd. Hij kon zich focussen, maar wilde zaterdag wel „zo snel mogelijk” naar huis. „Het was een hele opoffering om hier te zijn. Ik mis hem, maar als je dit bereikt is het het waard geweest.”

