Depay met Lyon gelijk tegen Bordeaux

Het duel met Bordeaux eindigde in 1-1. De thuisploeg kwam door een treffer van Houssem Aouar op slag van rust op voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Andreas Cornelius gelijk.

Bij Lyon speelde Memphis Depay de hele wedstrijd. De international van Oranje was na een aanvaring met coach Bruno Génésio even geen vaste basisspeler meer. Tegen Bordeaux mocht Depay weer in het startende elftal van Lyon aantreden.

Lyon staat voorlopig vierde met 21 punten, Bordeaux bezet de achtste plek met 15 punten.