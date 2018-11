Elia wint van Babel en Lens

Dankzij een doelpunt van de Moldavische verdediger Alexandru Epureanu in de negentiende minuut pakte de thuisclub de winst: 1-0. Elia deed een uur mee bij Basaksehir, Jeremain Lens en Ryan Babel stonden in de basis bij Besiktas. Lens werd in de 65e minuut met geel op zak gewisseld.

Elia gaat met zijn ploeg aan kop van de Süper Lig, met 24 punten uit elf wedstrijden. Titelverdediger Galatasaray volgt op vier punten. De club van Ryan Donk speelde vrijdag in de beladen stadsderby tegen Fenerbahçe met 2-2 gelijk. Fenerbahçe, dat na het ontslag van Phillip Cocu voorlopig wordt getraind door Erwin Koeman, staat met tien punten maar net boven de degradatiestreep. Besiktas is de nummer vijf van de ranglijst, op zes punten van Basaksehir.