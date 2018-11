Djokovic in briljant duel voorbij Federer

In de halve eindstrijd rekende de Serviër in een meer dan drie uur durende strijd met 7-6 (6), 5-7 en 7-6 (3) af met de balende Zwitser. Djokovic slaagde er ondanks twaalf breekpunten niet in om Federer te breken, maar sloeg twee keer in de tiebreak toe.

Roger Federer toont zijn emotie. Ⓒ Reuters

Djokovic won voor de 25e keer in zijn loopbaan van Federer. Daar staan 22 zeges van de volgens velen beste tennisser aller tijden tegenover. De laatste keer dat Federer zijn rivaal klopte was drie jaar geleden.

In de finale treft Djokovic, maandag weer de nummer één van de wereld, Karen Chatsjanov. De Rus blijft verrassen op het masterstoernooi van Parijs. Chatsjanov, nummer 18 van de wereld, bereikte de eindstrijd op het Franse hardcourt door de als zesde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem te overklassen: 6-4 6-1.

Eindejaarstoernooi

De Japanse tennisser Kei Nishikori is officieel toegevoegd aan het keurkorps dat vanaf 11 november aantreedt in Londen voor de ATP Finals, het slottoernooi met de beste acht spelers van het jaar. De Japanner profiteert van de afmelding van de Argentijn Juan Martin del Potro, die door een zware knieblessure voorlopig is uitgeschakeld.

Nishikori voegt zich bij Djokovic, Rafael Nadal, Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic en Dominic Thiem. Voor de 28-jarige Japanner wordt het zijn vierde deelname aan de ATP Finals. Hij wist in 2014 en in 2016 de halve finales te bereiken. Beide keren verloor hij van de Serviër Djokovic.