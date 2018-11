Ajax met Neres tegen Willem II

Neres speelde vorige maand een goede uitwedstrijd tegen Bayern München in de Champions League. Daarna verloor hij zijn basisplaats omdat trainer Erik ten Hag vond dat Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Van de Beek meer rendement hadden. Neres viel vorige week sterk in tegen Benfica en maakte afgelopen woensdag ook een goede indruk tijdens het bekerduel met Go Ahead Eagles.

Trainer Ten Hag spaart tegen Willem II geen spelers voor de belangrijke uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica in de Champions League.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Neres en De Jong; Ziyech, Dolberg en Tadic.