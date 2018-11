Ramos heeft begrip voor joelende fans

Ook al boekte de Koninklijke eindelijk weer een zege in de competitie, de vreugde van de aanhang droop er niet van af. „Ik snap heel goed dat ze ons uitjoelen. Maar als we weer een paar goede overwinningen halen, gaan de fans wel weer in ons geloven”, zei de aanvoerder na de 2-0 tegen Real Valladolid.

Bekijk ook: Real boekt meteen zege onder Solari

Met name Gareth Bale en Marco Asensio hadden het zwaar te verduren. De fans floten de spelers luid uit toen ze werden gewisseld. „Als het niet loopt, moet je geduldig blijven en offers brengen. De ploeg is zich aan het herpakken”, aldus Ramos, die zelf uit een strafschop de tweede goal maakte voor Real. De eerste was een eigen goal van Kiko. De treffers van de thuisploeg vielen laat in de wedstrijd.

Interim-coach Santiago Solari kon leven met de moeizame zege. „Je komt niet uit moeilijke tijden door makkelijk te winnen. Ik zou iedere wedstrijd wel met 7-0 willen winnen, maar voetbal is iets ingewikkelder”, aldus de Argentijn.