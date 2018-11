Luuk de Jong helpt PSV langs tiental Vitesse

De ploeg van trainer Mark van Bommel had het lange tijd moeilijk tegen tien man van Vitesse, maar zegevierde wel, met 1-0. Komende dinsdag wacht PSV een nieuwe uitdaging. In Londen is dan Tottenham Hotspur opponent in het kader van de Champions League.

Luuk de Jong maakte het winnende doelpunt voor PSV. Door die treffer hebben de Eindhovenaren een voorsprong van vijfpunten op Ajax.

Vitesse wist vanaf de veertiende minuut dat het een hels karwei zou worden om met een goed resultaat te vertrekken uit Eindhoven. Danilho Doekhi moest vertrekken nadat hij Hirving Lozano onderuithaalde. Arbiter Serdar Gözübüyük twijfelde niet en stuurde de van Ajax overgekomen verdediger uit het veld.

PSV-trainer Mark van Bommel kijkt toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het betekende al de tweede keer dit seizoen dat Doekhi met rood van het veld moest. In het uitduel bij Feyenoord kreeg de 20-jarige Rotterdammer ook een rode kaart.

Steven Bergwijn kreeg in de eerste helft de grootste kans namens PSV. De aanvaller mocht alleen af op het doel van Vitesse, maar verloor het een-tegen-eenduel van goalie Eduardo. Voor de rest hielden de gasten de boel goed dicht in Eindhoven.

Vitesse had z’n zaakjes goed voor elkaar en gaf ook in de tweede helft met tien man nauwelijks kansen weg. Maar de nul over de eindstreep trekken was te veel gevraagd voor de ploeg van Leonid Slutsky. Halverwege de tweede helft promoveerde De Jong op knappe wijze een voorzet van Lozano tot assist.

Met de overwinning won PSV dus voor de elfde keer op een rij in de Eredivisie. In de Champions League tegen (FC Barcelona en Internazionale) en in de KNVB-beker (afgelopen week tegen RKC Waalwijk) ging het elftal van Van Bommel al wel onderuit.