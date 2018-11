Topper tussen Arsenal en Liverpool onbeslist

Het duel in Londen eindigde in 1-1. James Milner zette Liverpool na een uur spelen ietwat tegen de verhoudingen in op voorsprong, Alexandre Lacazette voorkwam een kleine tien minuten voor tijd een nederlaag voor de thuisploeg.

Liverpool, waar Virgil van Dijk opviel met drie gevaarlijke kopballen op het doel van keeper Bernd Leno, blijft ongeslagen én koploper. Manchester City kan zondag bij winst op Southampton wel de koppositie overnemen. Arsenal handhaafde zich op de vierde plaats.