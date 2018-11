Woede bij td Bayern na vraag over trainer

De ploeg van trainer Niko Kovac wist tien minuten voor tijd eindelijk op voorsprong te komen, maar moest vlak voor tijd de gelijkmaker incasseren (1-1). ,,Als Bayern München mag je zo'n wedstrijd niet meer uit handen geven'', mopperde Kovac, die al wekenlang onder druk staat.

De Kroaat begon goed aan zijn eerste seizoen bij de Duitse grootmacht, maar daarna volgde een slechte serie. Bayern München herstelde zich de afgelopen weken wel met een reeks overwinningen, maar tegen Freiburg volgde weer onverwacht puntenverlies.

,,De laatste weken kunnen we niet schitteren, het is verre van overtuigend hoe we spelen'', erkent aanvoerder Manuel Neuer. De 'Rekordmeister' heeft nu vier punten achterstand op koploper Borussia Dortmund. Volgende week treffen de nummers 1 en 2 van de ranglijst elkaar.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic reageerde geïrriteerd toen hij de vraag kreeg of Kovac moet vrezen voor zijn baan als Bayern verliest in Dortmund. ,,Stel alstublieft niet van die domme vragen'', antwoordde hij.