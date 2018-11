Leipzig legt Hertha over de knie

Met verdediger Karim Rekik in de basis en aanvaller Javairo Dilrosun als invaller ging de ploeg uit Berlijn in het eigen Olympiastadion hard onderuit tegen RB Leipzig: 0-3. Leipzig nestelde zich op de derde plek, achter Borussia Dortmund en Bayern München.

Spits Timo Werner maakte de eerste twee doelpunten, Matheus Cunha tekende voor de derde treffer. Dilrosun mocht na een uur invallen bij Hertha BSC, maar ook de twintigjarige Amsterdammer wist de thuisclub niet te inspireren tot een comeback.

Dilrosun hoorde eerder in de week dat hij is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de duels met Frankrijk en Duitsland in de Nations League. De aanvaller, die de jeugdopleiding van Ajax in 2014 verruilde voor Manchester City en afgelopen zomer naar Berlijn kwam, hoort vrijdag of bondscoach Ronald Koeman hem oproept.