Twijfelende Barney nu tegen Van Gerwen

In Wenen begon de vijfvoudig wereldkampioen sterk tegen Raymond Smith. Van Barneveld pakte snel een 3-0 voorsprong, maar uiteindelijk was het zwoegen geblazen.

In de beslissende leg kwam een 180 score de Hagenaar heel goed uit. Vervolgens miste hij nog een aantal pijlen om het af te maken, maar vloog dubbel tien er uiteindelijk wel in. „Het was een slechte wedstrijd”, zei Barney tegen RTL7. „Ik heb op veerkracht gewonnen, maar hier ben ik niet blij mee.”

„Ik weet niet wat er gebeurde na 3-0, maar ik liet hem terugkomen in de wedstrijd. Vervolgens ben ik tegen mijn gewoonte in op het podium gebleven. Ik heb iets aan het gewicht gewijzigd. Ik ben al een paar maanden aan het twijfelen over het gewicht van mijn pijlen”, aldus Van Barneveld.

In de kwartfinales komt Van Barneveld nu uit tegen Michael van Gerwen. De Brabander had geen kind aan Damon Heta. De Australiër werd keihard afgestraft met 6-0.