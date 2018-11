VIDEO - Djokovic lacht na bizarre bal Federer

De 37-jarige Zwitser leek in Parijs geklopt op het moment dat een forehandpassing van zijn opponent via het net van richting veranderde. Tot verbijstering van iedereen, en vooral Djokovic, frommelde Federer de bal toch over het net. „Dit heb ik nog nooit gezien”, stamelde de commentator van dienst.

Ook Djokovic kon het onbedoelde huzarenstukje wel waarderen. Bovendien trok de Serviër na ruim drie uur tennis aan het langste eind.

